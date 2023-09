Cgil, Emanuela Castagnoli è la nuova direttrice del Patronato Inca Forlì-Cesena

Nei lavori dell’assemblea generale della neo costituita Cgil di Forlì-Cesena è avvenuta l'elezione di Emanuela Castagnoli a direttrice del Patronato Inca Forlì-Cesena. Si tratta di un passaggio importante per il completamento della unificazione. "Emanuela Castagnoli per la professionalità e la capacità che ha dimostrato in questi anni di Direzione del Patronato Inca di Forlì e le sue caratteristiche di determinazione, umiltà e senso di responsabilità, sarà un punto di riferimento importante per tutta l'Inca provinciale e regionale come anche per tutte le nostre strutture di rappresentanza e di tutela", commentano la neo-segretaria Cgil Forlì-Cesena Maria Giorgini e il coordinatore regionale Inca Francesco Barigozzi

"Un ringraziamento sentito ad Elena Guidi direttrice uscente del Patronato Inca di Cesena, che ha dimostrato senso di appartenenza all'organizzazione e una professionalità che siamo certi continuerà ad essere di supporto e di riferimento per tutta l'Inca - proseguono -. Ad Emanuela, ad Elena vanno i nostri sentiti ringraziamenti sapendo che ci aspettano mesi di lavoro importanti nella consapevolezza che la nostra priorità è e sarà sempre fornire tutele alle cittadine e ai cittadini della nostra Provincia, alle lavoratrici e ai lavoratori alle pensionate e ai pensionati".