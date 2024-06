Cgil, previsti incontri di studio online in preparazione del concorso per assistenti sociali

Fp Cgil Forlì Cesena e Rimini organizzano incontri di studio in preparazione del concorso pubblico per Assistenti Sociali indetto da Asp Rubicone, Unione Rubicone e Mare, Comune Forlì, Unione Valle Savio, Comune di Forlì e Unione Valmarecchia. Le lezioni si terranno online.

Il programma

Mercoledì 19 giugno, 18-20 Disciplina privacy e Diritto di accesso; Docente: Dottor Andrea Lucchi, Dirigente del Settore Servizi amministrativi, Partecipazione e Patrimonio del Comune di Cesena. Per le altre lezioni, Docente: Massimiliano Di Toro Mammarella, Direttore "ASP Minori" di Modena

Lezione 1 materie specifiche profilo professionale

Mercoledì 26 Giugno 2024, 18.00-20:00

Per questa e seguenti, Docente: Massimiliano Di Toro Mammarella, Direttore "Asp Minori" di Modena; Elementi di Legislazione nazionale e regionale sui servizi socio-assistenziali (misure per la non autosufficienza, misure e interventi di contrasto alla povertà, misure di protezione e tutela dei minori); Competenze dei Comuni in materia sociale e socio-assistenziale;

Lezione 2

Lunedì 01 Luglio 2024, 18.00-20:00

Principi e metodi dei servizi sociali; Conoscenza del sistema di accesso ai servizi sociali;

Lezione 3

Mercoledì 3 Luglio 2024, 18.00-20:00

Tecniche del servizio sociale applicate alle diverse categorie d'utenza; Competenza nella progettazione individualizzata, organizzazione e gestione di specifici interventi con contenuti anche di tipo socio-sanitario;

Progettazione e gestione di azioni complesse caratterizzate dalla presenza di molteplici interlocutori, realtà del pubblico e del privato sociale, con competenze complementari;

Lezione 4

Giovedì 4 Luglio 2024, 18.00-20:00

Conoscenza delle metodologie e degli strumenti di intervento in contesti di tutela delle famiglie e minori;

Lezione 5

Lunedì 8 Luglio 2024, 18.00-20:00

Conoscenza di strumenti e strategie di programmazione e gestione di processi di sviluppo dell'inserimento lavorativo di cittadini svantaggiati;

Lezione 6

Mercoledì 10 Luglio 2024, 18.00-20:00

Criteri e soluzioni per migliorare il rendimento sociale delle azioni di contrasto alla povertà e all'esclusione.

Lezione 7

Giovedì 11 Luglio 2024, 18.00-20:00

Riepilogo elementi essenziali; Cenni sul Codice Deontologico e deontologia professionale dell'Assistente Sociale - testo approvato dal Consiglio Nazionale Assistenti Sociali;

Tutte le lezioni si svolgeranno dalle ore 18 alle ore 20 in modalita' teleconferenza su piattaforma Zoom. Per informazioni: antonio.sarpieri@er.cgil.it (Forli' Cesena) claudio.palmetti@er.cgil.it (Rimini)