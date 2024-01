La Cgil lancia la campagna di tesseramento con lo slogan "Intelligenza sindacale"

La Cgil Emilia-Romagna lancia la sua campagna di tesseramento per il 2024 con lo slogan “Intelligenza sindacale”. Un messaggio che, collegandosi a quello riportato sulla tessera "Una tessera, molte voci", vuole sottolineare il valore della rappresentanza, della partecipazione e della solidarietà nel mondo del lavoro e nella società. "L’ intelligenza sindacale è la capacità di analizzare la realtà, di individuare le sfide e le opportunità, di costruire proposte e soluzioni condivise, di dialogare e confrontarsi con le altre forze sociali e istituzionali, di mobilitarsi e agire per il cambiamento. L’intelligenza sindacale è anche la consapevolezza di appartenere a una comunità di lavoratrici e lavoratori, di cittadine e cittadini, che si riconoscono in una storia, in una cultura, in una visione del mondo fondata sui principi di democrazia, giustizia, libertà, uguaglianza, pace", dice una nota della Cgil.

Per tesserarsi o per avere maggiori informazioni, è possibile contattare la sede territoriale più vicina, o rivolgersi ai delegati e ai rappresentanti sindacali sul luogo di lavoro, oppure nella sede centrale a Forlì, via Pelacano 7 e in trenta sedi presenti nei comuni della provincia.