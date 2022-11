Test e massaggi antistress: a Bertinoro un check up gratis per ridurre i rischi delle malattie più diffuse

Sabato pomeriggio, dalle 15 alle 17,30, Piazza della Libertà 1 a Bertinoro si trasforma nel polo della salute, con "Expo - Newstart". Si tratta di un servizio gratuito, offerto dalla Fondazione Vita e Salute, nel corso del quale sarà misurata la pressione sanguigna, la percentuale della massa grassa e svolte analisi del colesterolo e del tasso glicemico. "E? un percorso guidato dove eseguire brevi test clinici, per capire il proprio stato di salute come migliorarlo - entra nel dettaglio Paolo Benini, coordinatore provinciale della fondazione Vita e Salute -. E' un’occasione unica dove ricevere personalmente consigli da personale specializzato, medici e infermieri volontari, per ridurre i rischi delle malattie piu? diffuse. Alla Salutexpo? si può beneficiare anche di un massaggio antistress e scoprire con un test scientifico la tua eta? biologica".