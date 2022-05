Chef internazionali e Pizza d’oro: l'azienda forlivese premia gli artigiani della ristorazione

NIPfood, azienda di formazione forlivese, ha organizzato il meeting 2022 per la premiazione dei Nip World Master Chef provenienti dall’Italia e dall'estero. Durante l’evento, svoltosi all’hotel Dante di Cervia, sono stati premiati i numerosi operatori della ristorazione fra pizzeria, bakery e cuisine.

Il premio pizza d’oro è stato istituito dall'azienda romagnola per le pizzerie in Italia per la professionalità, la resilienza che si sono contraddistinte nel periodo dal 2019 al 2022. Questo riconoscimento è stato dato alle numerose pizzerie aderenti. In particolare, è stato premiato con medaglia d’oro bakery il laboratorio artigianale di prodotti gluten free SGLAB di Matteo e Marco Nardi di Forlì, per la qualità dei prodotti e il lavoro svolto durante il periodo Covid.

Il presidente, Dovilio Nardi, ha tenuto una conferenza sui cambiamenti della pizzeria e ristorazione nel nuovo mercato, anche a favore del turismo nel territorio italiano. Molti temi trattati fra cui corsi di specializzazione studiati per aumentare l’economia nel diverso mercato di oggi. Sono stati premiati oltre 200 chef specialisti di Bakery, Pizzeria e Cusine che hanno ricevuto la croce d’oro di appartenenza. Fra i premiati anche l’ucraino Andry Podolsky in rappresentanza di tutti gli chef ucraini.