Chiara Ferragni finisce il weekend termale e si concede ai suoi fan per un selfie di gruppo

Una vera sorpresa per i residenti di Castrocaro che, domenica pomeriggio, hanno incontrato l'influencer Chiara Ferragni arrivata nel paese insieme alla sorella Valentina e a degli amici per le cure termali. La moglie di Fedez, infatti, si è voluta concedere ai propri fan e scesa dal van che la trasportava ha posato per un selfie di gruppo. Terminato il weekend di relax si è concessa ad una veloce sessione fotografica coi presenti, nella piazza del Grand Hotel, prima di salire a bordo del van e andar via. "Sembra una bambolina, molto bella e disponibile” hanno commentato quanti l'hanno incontrata. In passato altri vip hanno visitato le terme come ad esempio Simona Ventura, Isabella Ferrari e Roberto Bolle per citarne alcuni.

In questi giorni Ferragni si è cimentata anche in un'escursione in bicicletta, alla scoperta del magnifico borgo di Terra del Sole. Nonostante il meteo incerto, l'influencer milanese non ha rinunciato ad un giro per il centro storico del borgo mediceo, con sfondo il Castello del Capitano delle Artiglierie. Su Instagram ha documentato il suo soggiorno al Grand Hotel. Senza alcun dubbio una bella pubblicità per Castrocaro e il suo borgo.