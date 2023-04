L'influencer Chiara Ferragni nel Forlivese: nonostante il maltempo non rinuncia a un giro in bici nel borgo

In molti l'hanno notata in giro per le strade di Castrocaro e Terra del Sole: l'influencer Chiara Ferragni è stata oggi, sabato, nel comune termale, alla scoperta delle bellezze del territorio. Non è il primo personaggio Vip che transita per la località, in diversi infatti hanno fatto capolino a Castrocaro sia per le sue terme sia per i servizi del Grand Hotel e dell'Health Clinic. E a quanto pare, secondo quanto spiega l'ex sindaco Marianna Tonellato, Ferragni è arrivata in Romagna come forma di "supplied" con Lucia Magnani Health Clinic, vale a dire promozione in cambio di servizi. Commenta l'ex sindaca: "E hanno fatto bene. Adesso funziona così. E chi meglio di lei fa pubblicità?". In una foto postata sui social la Ferragni è in tenuta sportiva, in bicicletta, alla scoperta del magnifico borgo di Terra del Sole. Nonostante il meteo non proprio clemente, l'influencer milanese non ha rinunciato ad un giro per il centro storico del borgo mediceo, con sfondo il Castello del Capitano delle Artiglierie. Altre foto su Instagram la ritraggono nei saloni del Grand Hotel.