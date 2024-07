La passione per le lingue dona a Chiara un bel 100 al Classico: "Gli ostacoli mi hanno aiutato a crescere"

Diploma col massimo dei voti al Classico per Chiara Lolli. La neo diplomata ha seguito l'indirizzo Linguistico. "Mi ritengo una persona solare, riservata ed allo stesso tempo determinata - racconta di sè -. Fin da bambina sono stata molto curiosa: ho sempre amato viaggiare ed andare alla ricerca di nuove esperienze. Negli anni ho cercato costantemente di conciliare lo studio con le uscite con gli amici e lo sport, attività che mi ha accompagnato da sempre, prima con la ginnastica ritmica ed ora kick boxing".

Lei ha scelto l'indirizzo Linguistico, soddisfatta?

"Alla fine delle scuole medie scelsi l’indirizzo linguistico Esabac poiché lo vidi fin da subito come un’opportunità per portare avanti la mia passione per le lingue, ed in particolare per il francese, potendo ottenere, alla fine delle superiori, il Diploma dell’Esame di Stato Italiano ed il Baccalauréat francese. Sono stati, sicuramente, 5 anni intensi ma, allo stesso tempo, piacevoli che mi hanno portato ad avere maggiore consapevolezza e sicurezza in me stessa".

Come descrive il suo cammino?

"A mio avviso, alla fine di questo percorso, posso affermare come l’esperienza scolastica vada ben oltre quelle quattro mura della classe ed i corridoi interminabili del Liceo Classico. Sono stati anni impegnativi, costellati da tanti ostacoli che mi hanno fatto indubbiamente crescere. Importanti sono stati sicuramente i professori, che mi hanno aiutato a dare sempre il massimo e migliorarmi, non solo a livello scolastico ma anche per quel che riguarda lo sviluppo del mio pensiero critico e la mia persona, e quelle amicizie, fondamentali e necessarie, che si sono instaurate, presentandosi sempre come spalle a cui appoggiarsi nei momenti di difficoltà.

La maturità fa così paura? Cosa si sente di dire ai futuri 'maturi'?

"La maturità mette sicuramente un po' di ansia: è un esame importante che corona la chiusura di un’esperienza che cambia ognuno di noi, tuttavia, si presenta sempre come un’incognita e non tutte le volte rispecchia il rendimento di 5 anni. Quello che mi sento di dire ai futuri “maturi” è di cercare di vivere i giorni prima degli scritti, e soprattutto dell’orale, con tranquillità e serenità, senza farsi prendere dal panico e cercando di rendersi conto delle proprie capacità per affrontare il tutto con maggiore fermezza".

Diplomata con 100. Cosa ha provato quando ha letto il voto di fine Liceo?

"Visti i sacrifici degli ultimi 5 anni ho sempre sperato di prendere 100 ma, come dicevo prima, ci sono tante dinamiche per cui non era “assicurato”. Dopo aver letto il mio voto ho sicuramente provato sollievo e gioia: per me non è stato solo un semplice voto, l’ho sempre visto come un qualcosa che mi ha dato modo di dimostrare a me stessa le mie capacità di andare oltre le difficoltà affrontate negli ultimi anni".

Cosa farà in futuro?

"In un futuro prossimo spero di riuscire a realizzare il mio sogno di studiare lingue all’estero, per la precisione in Francia. Per ora, invece, proseguirò gli studi all’Università di Lingue e Tecnologie per la Comunicazione Interculturale a Forlì".