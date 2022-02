Chiesa del Carmine, impalcature installate: si insedia il cantiere per il rifacimento del tetto

Conto alla rovescia per il recupero del Carmine. Inizieranno ai primi di marzo i lavori di rifacimento del tetto della chiesa settecentesca di corso Mazzini, chiusa al culto per motivi di sicurezza dal luglio 2020. La ditta incaricata Casadio Bruno Impresa edile di Castiglione di Ravenna, ha già avviato l’insediamento del cantiere, che entrerà nel vivo con l’installazione dei ponteggi sia in corso Mazzini che in piazza del Carmine, fino all’innalzamento della gru edile.

“L’intervento – dichiara l’architetto Emanuele Ciani, a nome della direzione lavori che coinvolge anche gli ingegneri Gianni Bandini e Marco Margotti – riguarda esclusivamente il tetto della navata centrale, reso pericolante da infiltrazioni d’acqua e dall’incedere degli anni, e segue la messa in sicurezza realizzata nel novembre 2020 subito dopo aver constatato l’affossamento del tetto, visibile anche ad occhio nudo da piazza del Carmine”.

La parte ammalorata, tuttora coperta da un telo, è quella che sovrasta la terza finestra della navata, ricompresa fra le 4 capriate centrali su entrambi i lati della chiesa. Per scongiurare il rischio di crollo si decise di operare in regime di somma urgenza, affidando i lavori a Rope Man, giovane realtà di edilizia su fune con sede operativa a Forlì, che ha lavorato esclusivamente in altezza, inserendo un tavolato ligneo, collegato sui due lati a travi in buone condizioni, in modo da alleggerire quelle compromesse. Sotto il tavolato sono stati messi dei morali lamellari della lunghezza di 7 metri, in modo da bypassare le travi indebolite da secoli di infiltrazioni. Il primo nucleo del santuario forlivese dedicato alla Beata Vergine del Carmelo risale al 1347, con l’arrivo a Forlì dei frati carmelitani: tal Peppo di Orebono anche a nome della moglie Caterina, aveva donato ai religiosi mariani un terreno con casa “in vinea abbatis”, la vigna dell’abate di San Mercuriale.

La chiesa è stata rifatta radicalmente nel 1735 su disegno di Giuseppe Merenda: il frate-architetto, che in città ha firmato numerosi altri edifici religiosi, fra cui la Domus Dei, poi divenuta Pinacoteca comunale e la chiesa di Santa Lucia, progettò una sola navata, di 32 per 12 metri, con cinque cappelle per lato, divise da lesene con capitelli in stile composito che sostengono una trabeazione lungo tutto il perimetro. Del primitivo edificio resta il campanile, la cui costruzione fu iniziata il 15 ottobre 1498. “Ai primi di marzo – riprende Ciani – procederemo a scoperchiare il tetto e ad avviare il rifacimento delle travature”. E’ un lavoro molto delicato, che non può certo essere effettuato durante la stagione invernale e che sarà condotto in pieno accordo con la Soprintendenza, che ha già accordato tutti i permessi necessari.

Verrà monitorato attentamente anche il meteo, in modo da non incorrere in nevicate o piogge prolungate, almeno nelle prime fasi di asportazione del tetto con il conseguente “scoprimento” dei soffitti affrescati. La spesa complessiva per l’esecuzione dell’importante intervento di restauro, è di 554.000 euro, finanziata in gran parte con i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, oltre ad un importante contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e della stessa Diocesi. Com’è noto, l’accesso al più antico luogo di culto carmelitano di Romagna e Marche è stato inibito nel luglio 2020 per i sopra esposti motivi di sicurezza. La direzione lavori conta di concludere i lavori con l’inaugurazione del nuovo tetto della navata centrale del Carmine, e conseguentemente di consentirne la riapertura al culto entro il prossimo mese di giugno.

