Chiesa, doppia ricorrenza: l'anniversario di don Pippo e il terzo centenario della chiesa del Suffragio

Doppio appuntamento religioso nel fine settimana. Domenica alle 19 nella basilica di San Mercuriale verrà celebrata la messa in occasione del 71° anniversario della morte di don Pippo, presieduta dal vescovo Livio Corazza. Il “parroco dei forlivesi” morì il 9 novembre 1952 a 67 anni da poco compiuti, dopo aver dato testimonianza di grande educatore, appassionato di teatro e di musica. Fu anche giornalista, avendo fondato nel 1919 il settimane “il Momento”.

Forlì ha dedicato a don Pippo una piazzetta che prima si chiamava “della Posta”, vicinissima a San Mercuriale. Sul territorio è attiva la fondazione “Opera Don Pippo Onlus” impegnata nella solidarietà sociale e nell’assistenza. Riscuote successo il recente film a lui dedicato: “Potevo farmi santo”, prodotto da “Compagnia Bella” in collaborazione con Onda Film con la regia di Romeo Pizzol. La pellicola sulla vita di don Pippo ha avuto il contributo del Comune di Forlì, della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e da varie realtà associative.

Sempre domenica sera si chiude la ricorrenza del terzo centenario della posa della prima pietra della chiesa di Santa Maria della Visitazione, maggiormente nota come “Il Suffragio” in corso della Repubblica. Alle 21 di domenica si terrà un concerto a ingresso libero con tema “Il sacro delle nostre radici”. Il Coro San Filippo Neri diretto da Paolo Bacca proporrà brani di musica sacra per solisti, coro e orchestra. Per l’occasione, oltre a pagine musicale di antichi musicisti forlivesi (come i secenteschi Alessandro Grandi, Giovanni Battista Cesena e Marco Uccellini), si potranno ascoltare inediti di compositori contemporanei come Gilberto Cappelli, Marco Gemmani, Alessandro Spazzoli.