Solidarietà, nelle chiese della diocesi di Forlì-Bertinoro la colletta nazionale per la Terra Santa

Domenica, 18 febbraio, anche nelle chiese della diocesi di Forlì-Bertinoro si terrà la colletta nazionale per la Terra Santa. L’iniziativa, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana come segno concreto di solidarietà e partecipazione per andare incontro ai bisogni materiali e spirituali delle popolazioni colpite dal conflitto che ormai ha raggiunto proporzioni tragiche.

Le offerte raccolte, che saranno inviate a Caritas Italiana entro il 3 maggio 2024, renderanno possibile una progettazione unitaria degli interventi commisurata alle effettive risorse disponibili e favoriranno un coordinamento anche con la rete delle Caritas internazionali che stanno ugualmente intervenendo nei territori colpiti dal conflitto. La complessità dell'emergenza attuale è tale che gli interventi di risposta sono e saranno molteplici; per questo Caritas Italiana è e resterà a fianco delle Chiese locali nell'organizzazione di queste attività per far fronte ai bisogni dei più poveri e favorire un clima di pace e riconciliazione.

Inoltre, nell’abbazia di San Mercuriale, domenica alle 17 è prevista la Veglia degli innamorati, iniziativa promossa dal Centro diocesano per la Pastorale della Famiglia. Il tema è “Lo splendore del matrimonio: un tesoro ricevuto da riscoprire ogni istante”. La Veglia, per gli innamorati di tutte le età, vedrà un momento di preghiera e di riflessione, per poi concludersi in convivialità.