Chirurgia mininvasiva, medici ed infermieri al Ceub per discutere di organizzazione post-Covid

Si sono riuniti venerdì al Centro Residenziale Universitario di Bertinoro i massimi esperti regionali di protocolli di riabilitazione precoce e chirurgia mininvasiva per discutere di modelli organizzativi, finalizzati a fronteggiare l’emergenza post-Covid. L’evento scientifico è stato organizzato dal professor Giorgio Ercolani, direttore della Chirurgia generale e oncologica del presidio ospedaliero di Forlì, insieme a un team multidisciplinare, costituito dai principali esperti in ambito regionale di chirurgia, anestesia, nutrizione, riabilitazione e trattamento dell’anemia. "Dopo due anni di pandemia ed interferenze significative sulle attività chirurgiche programmate - spiega Davide Cavaliere, coordinatore dell’iniziativa e collaboratore del proffessor Ercolani - recuperare risorse per abbattere le liste d’attesa e migliorare il decorso perioperatorio diventa un’esigenza, oltre che un’opportunità". All'evento hanno partecipato 70 professionisti, tra medici e infermieri.