Sanità sempre più tecnologica, Forlì pioniera della chirurgia robotica: "Interventi mini-invasivi, meno dolori per i pazienti e degenze più brevi"

Sono passati già 17 anni dall'avvento della chirurgia robotica all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Era il 2007 quando entrò in funzione il primo robot chirurgico "Leonardo Da Vinci", donato dalla Fondazione Carisp di Forlì. Da allora il sistema robotico si è evoluto nel tempo, arrivando così già alla quarta generazione della chirurgia robotica mininvasiva robot-assistita. Nel 2022 è sbarcato la versione XI del Da Vinci, che consente una visione 3D con ingrandimento fino a dieci volte, assicurando un’alta chiarezza e precisione dei dettagli. A spiegare l'evoluzione del sistema robotico è il professor Giorgio Ercolani, direttore della Chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì e professore ordinario di Chirurgia all’Università di Bologna

Professor Ercolani, il futuro sarà sempre più tecnologico anche nella sanità. Forlì è pioniera della chirurgia robotica dal 2007 con il primo robot Da Vinci

"La sanità è sicuramente uno dei settori dove si avverte maggiormente lo sviluppo tecnologico e gli investimenti correlati. Tra questi, grazie alla lungimiranza della Fondazione Cassa di Risparmio, fin dal 2007 è disponibile all'ospedale di Forlì il robot "Da Vinci", che ha permesso alle diverse specialità chirurgiche presenti di maturare grande esperienza nei diversi settori di utilizzo".

Dal 2022 c'è il Da Vinci XI. In cosa è migliorato rispetto ai predecessori? Quali sono le sue caratteristiche?

"Dal 2007 ad oggi siamo giunti alla quarta generazione di Robot Da Vinci, con l'XI acquisito grazie all'Ausl Romagna. Ogni evoluzione ha cercato di migliorare la qualità degli strumenti ed in particolare in quest' ultimo è possibile utilizzare strumenti "a energia" per la dissezione, "suturatrici meccaniche", colorazioni come "verde indocianina" che permettono di aumentare la sicurezza nel paziente dell'intervento eseguito".

Quanti sono gli interventi che annualmente vengono svolti per via mininvasia attraverso l'assistenza del robot?

"Nel 2023 a Forlì sono stati eseguiti 357 interventi, siamo nel 20% delle piattaforme in Italia con il maggior utilizzo considerando che la soglia massima per singolo Robot è di circa 380/400 interventi all'anno".

Quali sono le tipologie d'interventi per le quali viene impiegato?

"Una delle caratteristiche nell'ambito di Forlì e di cui siamo fieri è l'applicazione multidisciplinare, per cui diversi professionisti possono utilizzarlo nel loro ambito specifico (urologia, chirurgia generale, chirurgia toracica, otorino-laringoiatria, ginecologia). Tra questi, i settori più utilizzati sono in urologia (in particolare per interventi di prostatectomie e nefrectomie parziali), ed in chirurgia generale (in particolare x interventi oncologici sull'intestino, stomaco, fegato e pancreas)".

Quali sono i vantaggi per i pazienti?

"La chirurgia mini-invasiva (laparoscopia e robotica) consente di eseguire l'intervento con incisioni chirurgiche più piccole, quindi meno dolore post-operatorio, e di conseguenza più rapida ripresa dall'intervento chirurgico; inoltre è noto che si associa a minori complicanze e soprattutto minori percentuali di trasfusioni".

Si riducono anche i tempi di degenza?

"Si esatto, dalle considerazioni e vantaggi che abbiamo descritto precedentemente ne deriva spesso la possibilità di degenze più brevi".

Abbiamo parlato di vantaggio per i pazienti. Ma le nuove tecnologie possono aiutare a diminuire lo stress lavorativo per i chirurghi...

"Lo stress per l'intervento chirurgico e soprattutto il suo outcome post-operatorio è difficilmente riducibile, ma la tecnica robotica sicuramente permette di migliorare lo stress fisico rispetto alla laparoscopia in quanto si lavora con il robot in modo molto più ergonomico".

La chirurgia robotica può dare un contributo ad abbattere i tempi d'attesa per un intervento?

"Non è questo il vantaggio diretto che può dare la chirurgia robotica, piuttosto aumentare i pazienti che possono giovarsi di approcci mini-invasivi e che sarebbero più complessi con la laparoscopia".

Limitazioni principali alla diffusione della chirurgia robotica?

"Attualmente le limitazioni principali sono rappresentate dai costi perchè ogni innovazione tecnologica richiede investimenti maggiori, ma con il tempo andranno a ridursi queste difficoltà e sarà possibile aumentare la sua diffusione".

Capitolo formazione: si può dire che Forlì fa scuola in tutto il mondo. Come si diventa chirurghi con un robot come assistente?

"A Forlì, abbiamo 14 chirurghi formati nelle varie specialità, grazie alla possibilità di aver iniziato quasi 20 anni fa. Come per la tutta chirurgia ci vuole tempo e passione da dedicare per fare training sui simulatori, assistere agli interventi e poi eseguirli in prima persona e ci vuole l'umiltà di cercare sempre nuove applicazioni imparando e facendosi aiutare da chi è più esperto, per passare la maggior parte degli interventi eseguiti con tecnica "open" (con ampie incisioni ) alla tecnica robotica. Nel 2023 abbiamo introdotto nuovi interventi come la duodeno-cefalopancreasectomia robotica che probabilmente è una dei più complessi in chirurgia generale, quest'anno in campo urologico si cercherà di implementare le cistectomie robotiche".

Quanto dura la preparazione e dopo quanto si è pronti per operare col robot?

"Bisogna assistere a numerosi interventi (il numero di interventi è diverso a seconda della sua complessità), fare training sui simulatori e poi iniziare ad operare sotto super-visione, ma in generale è noto in letteratura che le curve di apprendimento sono più rapide con il Robot rispetto alla laparoscopia".

Concludendo: si snellisce l'organizzazione e si migliorano i risultati delle terapie...

"Aumentare il numero dei pazienti che può giovarsi di approcci mini-invasivi migliora i risultati della terapia e spesso consente di iniziare terapie adjuvanti sistemiche in tempi più brevi; dal punto di vista organizzativo ci vuole la collaborazione di tutte le figure professionali impegnate in sala operatoria che abbiano l'obiettivo di garantire l'accesso a questa tecnologia al maggior numero di pazienti".