Chiude al traffico via Filopanti: si inverte il senso di marcia di via Allegretti

Da mercoledì fino a lunedì 11 dicembre resterà chiusa al traffico via Filopanti (Ztl) per operazioni urgenti ed indifferibili di cantiere. In ragione di questa chiusura, verrà invertito il senso di marcia di via Allegretti, alla quale si potrà accedere da Piazza Saffi, procedendo poi verso Piazza XX settembre. Condizioni meteo permettendo e salvo imprevisti, il traffico ciclabile e pedonale lungo via Filopanti sarà riaperto il giorno 28 novembre.