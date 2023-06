Chiude il centro di distribuzione dei beni di prima necessità ai Romiti

Ultimo giorno di apertura del centro di assistenza agli alluvionati del PalaRomiti, l'ultimo che era rimasto ancora aperto grazie all'attività del volontariato. Da giovedì l'attività verrà concentrata altrove, secondo le indiscrezioni al Palafiera. Si tratta in particolare del trasferimento del servizio di distribuzione dei beni di prima necessità.

Questo permetterà da una parte un maggior controllo su alcuni “furbetti” che a quanto pare andavano a rifornirsi anche se non avevano avuto difficoltà, ma dall'altra sposta in un'altra zona della città un servizio di prossimità per molte persone impossibilitate a muoversi perché anziani o privi di auto perché alluvionata.

Il punto di distribuzione beni di via Sapinia resta aperto quindi fino alle 12 di giovedì. Per quanto riguarda invece il servizio dei pasti, questi saranno consegnati a domicilio secondo i normali servizi del Welfare. Il punto di coordinamento dei volontari, invece, resterà aperto fino a domenica alle ore 18.