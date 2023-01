Rimozione della neve e degli alberi divelti, chiuso il tratto del passo della Calla

Chiusa la strada provinciale della valle del Bidente nell'ultimo tratto verso il crinale. La Provincia ha infatti stabilito che, a causa dell'allerta in corso in merito al pericolo di rischio idrogeologico presente nell'area dell'Appennino romagnolo, il tratto di strada provinciale che intercorre fra la frazione Campigna e il passo della Calla rimarrà chiuso fino a venerdì mattina. Sono tutt'ora in corso le attività di presidio e messa in sicurezza della strada per rimuovere la coltre nevosa caduta abbondantemente e le alberature divelte.