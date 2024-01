Chiusa la grande mostra fotografica su Eve Arnold: in 17mila al San Domenico

Si è conclusa domenica, con poco meno di mille visitatori in un solo giorno, la grande mostra fotografica su Eve Arnold promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, e firmata assieme alla fondazione ‘Camera’ con la storica agenzia Magnum. Il periodo natalizio ha richiamato un numero particolarmente alto di visitatori: quasi 4mila i visitatori dell’ultima settimana.

"Diciassettemila visitatori, concentrati negli ultimi due mesi, costituiscono una conferma dell’attrattività delle mostre curate dalla Fondazione al San Domenico, la cui qualità trova a sua volta riprova nei giudizi unanimemente positivi della critica e della stampa specializzata (120 gli articoli dedicati), il che non può che stimolare la Fondazione a continuare ad impegnarsi sul doppio canale delle grandi mostre d’arte, in primavera, e di quelle fotografiche in autunno", informano dalla Fondazione Carisp.

Mentre si registra il buon esito anche in termini di pubblico della mostra su Eve Arnold si guarda, infatti, già all’imminente esposizione sui Preraffaelliti, in programma dal 24 febbraio, per cui si sono già aperte le prenotazioni e che sta già riscuotendo grande interesse presso il mondo della scuola e degli appassionati d’arte.