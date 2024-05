Collezione Verzocchi chiusa al pubblico: "Sarà portata al San Domenico e visibile nei prossimi mesi"

Da lunedì una delle principali attrazione museali di Forlì, la Collezione Verzocchi, ha chiuso per riallestimento di Palazzo Romagnoli e sarà trasferita al San Domenico. A protestare per questa scelta, di chiudere la Collezione mentre è aperta la grande mostra sui Preraffaelliti, con il suo flusso turistico indotto, è Graziano Rinaldini, candidato sindaco del centrosinistra. Il Comune da parte sua fa sapere che "al fine di riorganizzare i servizi bibliotecari presso Palazzo Romagnoli per permettere il recupero di Palazzo del Merenda, legato alle tempistiche del PNRR, le tre donazioni Raniero Paulucci di Calboli, con la Collezione Wildt, Arturo e Ada Righini, con la Collezione Morandi e la collezione Giuseppe Verzocchi, si trasferiranno temporaneamente da Palazzo Romagnoli alla sede del Museo Civico di San Domenico, dove è già esposta la donazione Giuseppe Pedriali, andando a costituire, secondo criteri di omogeneità di contenuti, una nuova importante ed inedita sezione dedicata ai "I Grandi Donatori"."

Il Comune garantisce che "le collezioni trasferite saranno riallestite secondo l'attuale ordinamento ed esposte in spazi ad oggi non utilizzati che precedono e seguono gli ambienti in cui è già esposta la Collezione Pedriali" e che "i progetto museologico "I Grandi Donatori" e le operazioni necessarie sono state condivise e autorizzate dalle Soprintendenze competenti". Tuttavia i tempi per poter tornare a una fruzione turistica sono lunghi: "La riapertura della nuova sezione è prevista nei prossimi mesi".

Per alcune opere di Palazzo Romagnoli, invece, "un’ampia selezione sarà lasciata in situ e riallestita secondo il progetto scientifico “Un Museo in Biblioteca”. L’allestimento sarà arricchito da nuove opere provenienti dai depositi e permetterà inediti percorsi di lettura valorizzando anche artisti romagnoli attualmente non esposti. L’esposizione sarà sempre fruibile negli orari di apertura della biblioteca".