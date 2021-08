Chiusura dell'asilo Santa Rosa, i sindacati: "Impegno per ricollocare tutto il personale"

I sindacati chiedono chiarimenti in vista della chiusura del servizio della storica scuola materna “Santa Rosa” di Predappio. Si è tenuto per questo motivo un incontro finalizzato a comprendere le motivazioni e relativi gli sviluppi per l’occupazione e le alternative che verranno offerte all’utenza. Lo fanno sapere i segretari territoriali di Cgil, Cisl e Uil Maria Giorgini, Vanis Treossi ed Enrico Imolesi. All’incontro avvenuto nei giorni scorsi erano presenti il sindaco Roberto Canali e il vicesindaco Luca Lambruschi: "Le parti hanno convenuto l’apertura di un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali confederali e di categoria e l’amministrazione comunale e in parallelo l’avvio del confronto con la Cooperativa Formula Servizi alla Persona che ha in gestione il servizio, il primo con la finalità di comprendere le ricadute di questa scelta sulla cittadinanza il secondo per la salvaguardia del personale", spiega una nota.

"L’amministrazione ha sottolineato come la scelta sia obbligata dal calo demografico e che dalle proiezioni il servizio di scuola materna sarà garantito per tutti i bambini del Comune di Predappio nella scuola statale adiacente al Santa Rosa. - sempre il comunicato - Nei progetti futuri rispetto all’edificio del Santa Rosa l’amministrazione ha condiviso, come sia necessario mantenere in accordo con il demanio, un’attività che abbia caratteristiche di risposta al welfare di comunità a partire dalle due esigenze espresse dalle organizzazioni sindacali, ovvero implementare i servizi per gli anziani e quelli per i bambini. Su questo l’amministrazione ha indicato come ad oggi non sia presente un progetto ma è disponibile a condividere a partire dai prossimi mesi gli ambiti di intervento coinvolgendo le parti sociali e la comunità di Predappio. Non si esclude che i due edifici, il Santa rosa e la scuola materna possano essere collegati per far si che gli spazi possano trovare progetti condivisi".

La chiusura del Santa Rosa comporterà per il Comune un risparmio pari circa ad 80.000 euro, sui quali le Organizzazioni sindacali hanno richiesto vengano messi a disposizione di progetti di welfare tra cui la riduzione del costo del pasto per la scuola materna e dell’infanzia e i servizi di trasporto, o comunque vengano riutilizzati esclusivamente per il servizio scolastico. E conclude la nota: "Rispetto ai dipendenti le organizzazioni sindacali hanno chiesto all’amministrazione un impegno a monitorare il tavolo di trattativa tra le organizzazioni sindacali e la Coop. Formula Servizi alla Persona per far si che ci sia la ricollocazione di tutto il personale, impegno che il Sindaco ha accettato", conclude la nota dei tre sindacati.