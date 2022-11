Chiusura delle strade per Santa Caterina, il traffico va in tilt in un pezzo di centro storico: code di altre un'ora

Pioggia di proteste degli automobilisti nel quartiere San Biagio, in centro storico. Ad andare in tilt è stata la circolazione stradale compresa tra corso Mazzini, via Cantoni, piazza delle Erbe e via dei Mille, con alcune persone in transito che si sono trovate ferme per oltre un'ora per attraversare poche centinaia di metri di stradine del centro storico.

La paralisi è stata causata dalla festa di Santa Caterina, che si tiene nel piazzale antistante la chiesa di San Biagio, la cui chiusura al traffico, però, è andata a coincidere con la presenza del mercato ambulante poco distante e il traffico più intenso del solito proprio per via del mercato stesso. Il problema è stato infine gestito dalla Polizia Locale con l'invio di pattuglie che hanno provveduto a far defluire “manualmente” il traffico ingorgato, non essendo risultata sufficiente la segnaletica apposta nei giorni precedenti e che, probabilmente, ha creato un imbuto in particolare in via dei Mille, dove è stato anche invertito il senso unico.

L'ordinanza per la festa, infatti, ha previsto la chiusura al traffico di piazzetta don Garbin (quella davanti a San Biagio) e poi via Episcopio Vecchio, via San Giovanni Bosco, ma anche un pezzettino di via Dandolo fino a via Battuti Rossi. Poche decine di metri di strada che di solito smaltiscono il traffico in uscita da quella zona di centro storico.

E' stato quindi invertito il senso di marcia di un tratto di via dei Mille: in sostanza tutto il traffico dalla zona del mercato ambulante (via Matteucci e via Paradiso) è stato rimandato indietro verso il mercato stesso, mandando la circolazione in tilt. Non sono stati effettivamente apposti dei cartelli che segnalavano le chiusure su via Cantoni e all'ingresso di via Matteucci (che costeggia il mercato), col risultato di prevenire l'ingresso delle auto in tale zona.

Sempre durante la fiera è stata rimossa un'auto, rimasta in sosta laddove era prevista la presenza degli ambulanti. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale ed un mezzo del soccorso stradale, che ha provveduto alla rimozione della vettura.