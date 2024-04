Commercio in crisi, lascia il centro un altro storico negozio di abbigliamento, a pochi passi da piazza Saffi

La crisi del centro storico ha colpito ancora. Mentre sono in corso i lavori di riqualificazione di corso della Repubblica, con i negozianti che denunciano fatturati in calo, purtroppo si assiste a numerose chiusure di importanti negozi di riferimento per il corso, specialmente di abbigliamento come Glitter o Novantanove mania, anche se per altri si tratta solo di cambi di gestione, come nello storico Brirò o il cosiddetto "negozio dei palloncini". Dal negozio di prodotti naturali, che ha aperto da un anno, si chiede invece più investimenti per riportare il centro nei radar dei forlivesi.

E se ha appena aperto una nuova gelateria, si aggiunge ora un altro famoso negozio di Corso della Repubblica che chiuderà nelle prossime settimane, allungando la lunga lista di attività commerciali che da qualche anno tra Covid e problematiche varie, hanno deciso di abbandonare il cuore della città forlivese.

Saluterà il centro città, Tagiuri, negozio di abbigliamento proprio a pochi metri da piazza Saffi, che chiuderà dopo 27 anni avendo aperto nel 1997. Una decisione ‘ufficializzata’ dai proprietari con l’affissione di cartelli sulle vetrate in cui si parla di liquidazione totale per chiusura del punto vendita. Tagiuri veniva da Ravenna dove ha altri 5 negozi, ed era un punto di riferimento per l'acquisto delle marche di livello medio-alto.

Tagiuri, come riporta il suo sito internet, nasce a Ravenna nel 1960, fondato da Renzo Tagiuri. Il punto vendita apre in via Cavour 20 ed è il primo di una lunga serie. Nel 1997 la scelta di lanciarsi in un'altra città, un punto vendita uomo-donna al civico 6 di corso della Repubblica 6. Il negozio resta quindi aperto per 27 anni, fino all'ennesimo cartello di liquidazione totale in centro.