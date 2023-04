La negoziante: "Con il nuovo parco commerciale e l'online ci saranno sempre meno acquirenti in centro, chiudo"

Per 13 anni è stato il punto di riferimento di tante donne che amano la moda, i marchi di tendenza e gli accessori trendy. Tra 9 giorni, "Caramelo", in piazza del Duomo a Forlì, chiuderà lasciando un vuoto nel centro storico. A prendere la decisione è stata la sua proprietaria che ha dovuto fare i conti con la realtà e, per trascorrere più tempo con i suoi gemellini di tre anni e mezzo, ha realizzato che non può continuare nella sua attività di imprenditrice.

"E' un'attività che poco si concilia con quella di mamma, soprattutto se non ci si può permettere una dipendente - spiega Susanna Minghetti -. Fino a prima della pandemia avevo un apprendista, ma dopo è diventato tutto molto più difficile. In centro la situazione per gli esercizi commerciali è critica, infatti molti altri hanno chiuso i battenti. Vanno invece molto i locali da aperitivo o ristoranti sempre affollati. Sarebbe bello vedere lo stesso per i negozi. A fare concorrenza sono le vendite online e, soprattutto, i centri commerciali. Ora che il Punta di Ferro si espande arrivando fino all'autostrada, chissà quanti negozi nuovi ospiterà. E questo, inevitabilmente, significherà minor affluenza in centro e quindi minor potenzialità di spesa. Così ho deciso di trovare un lavoro part-time che mi dia uno stipendio e la possibilità di avere più tempo per stare con i miei figli. E' un'età delicata e hanno bisogno di me".

Il negozio è molto conosciuto per i marchi che si potevano trovare: Have One, Runway, Kontatto Na-Kd, i bikini di Matinée, i bikini di Lovers, le calzature di via Roma, i Mou e Ovye. "I miei clienti venivano anche da fuori, da Faenza, Cesena, Bologna - continua Susanna Minghetti - E mi hanno sempre dato molte soddisfazioni. Quindi, è vero che mi dispiace molto non poter continuare l'attività, ma alla fine sono serena perché so di aver fatto il mio lavoro al meglio. Ora il fatto che il settore dell'abbigliamento sia in grande difficoltà e le mie ragioni familiari mi hanno messa davanti a una decisione e io ho scelto". Fino alla fine di aprile "Caramelo" svende tutta la merce facendo ottimi sconti, fino all'80%. Un'occasione ghiotta per acquistare un capo di qualità e alla moda. Gli orari di aprile sono ridotti: giovedì dalle 10 alle 12.30, venerdì e sabato mattina dalle 10 alle 12.30 e pomeriggio dalle 16 alle 19.