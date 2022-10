Il celebre marchio di casalinghi e arredamento chiude: "Non c'è abbastanza giro in centro"

Si sta per spegnere un'altra vetrina nel cuore del centro storico di Forlì. Ultimi giorni di vendite infatti per "Kasanova", il celebre marchio di casalinghi e arredamento di design arrivato con un franchising nel maggio del 2016 in Corso Garibaldi. Sulle vetrine del punto vendita, che oltre sei anni subentrò ad un negozio di abbigliamento, sono esposti cartelli che indicano sconti per "cessata attività". Ed in tanti stanno approfittando delle offerte, con gli scaffali che giorno dopo giorno vanno svuotandosi.

"Nei primi anni abbiamo avuto un buon volume di vendite - spiega Donatella Pasquini, responsabile del punto vendita -, poi abbiamo riscontrato un calo complessivo. All'origine della decisione tuttavia c'è il fatto che non c'è abbastanza giro in centro storico. Si tratta di attività molto dinamica, con arrivi continui di prodotti e promozioni che cambiano di settimana in settimana, e questo richiede un giro importante di clientela. Inoltre la prospettiva di un aumento dei costi delle utenze non aiuta".

Con gli sconti ben evidenziati in vetrina c'è stato un aumento delle vendite: "I clienti hanno approfittato dell'occasione per acquistare addobbi di Natale, ma anche piatti, bicchieri e tegami, insomma oggettistica per la casa, ma anche articoli da regalo come candele o profumatori. A fare shopping non solo over 40, ma anche tanti studenti universitari che stanno approfittando dei bassi prezzi per arredare le loro abitazioni".