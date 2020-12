"La seconda batosta del covid ci ha dato la mazzata finale": chiude Balelli, la storica pasticceria del centro

"La sofferenza di dover chiudere c'è, non lo posso negare - spiega Federica Zuccherelli, legale rappresentante della società "Nuovo Balelli srl", che fino a qualche giorno fa gestiva il bar pasticceria Balelli al numero 89 di corso Mazzini - ma del resto non potevamo andare avanti così. Lavorare senza guadagnare nulla alla lunga è insostenibile. La seconda batosta del covid ci ha dato la mazzata finale. Se fossimo stata una gestione familiare, forse, ce l'avremmo fatta, ma con dei dipendenti di cui doverci giustamente occupare non siamo più in grado di andare avanti".

Federica Zuccherelli è molto dispiaciuta, anche perché il bar pasticceria "Nuovo Balelli" è un luogo storico di Forlì. Il forno venne aperto nel 1880 da nonno Quinto Balelli e nei primi anni del Novecento diventò pasticceria. E' succeduta poi la gestione Flamigni, e nel 2008, invece, a subentrare fu il suocero di Federica Zucchereli, insieme al figlio Davide (ora marito di Federica). Era proprio Pippo a sfornare le paste, i panettoni, le torte che venivano puntualmente trasportate in tutta la città.

"Poi, piano piano, - spiega Federica - c'è stato uno svuotamento di corso Mazzini, direi anche un certo degrado. Non a caso ha chiuso anche il bar della Posta. E calando il passaggio è calato anche il lavoro. Io sono subentrata a mio suocero due anni fa, e il lavoro era già un po' calato rispetto agli anni precedenti. Poi, purtroppo, è arrivato il covid che ci ha letteralmente steso. Fortunatamente io da 13 anni lavoro da Tigotà, ma tre dei dipendenti del bar pasticceria, compreso mio suocero, sono attualmente senza lavoro. E' un problema grande, speriamo che l'economia e il commercio torni a girare bene altrimenti è un disastro per tutti".