Chiusura per il distaccamento di Rocca, giornata di commiato per la Polizia Stradale

Sabato mattina si è svolto presso il Distaccamento Polizia Stradale di Rocca San Casciano un commiato per l'imminente chiusura del Reparto. La giunta comunale con a capo il Sindaco di Rocca ha fatto visita portando ad ogni poliziotto in dono un attestato per il servizio svolto con dedizione e competenza a favore della comunità. Il Comandante Vice Ispettore Marco Mussolini ha consegnato una targa ricordo al Sindaco per il sostegno ricevuto nei 62 anni di attività. Era presente in rappresentanza del Dirigente Sezione di Forlì il Commissario Paolini. Presente anche la ex Sindaca di Rocca Rosaria Tassinari, ora assessore a Forlì.