"La realtà si è scontrata con il nostro sogno": si spengono per sempre i fornelli della rosticceria-piadineria

Tra le note stonate del primo giorno di riaperture compatibili con la "zona gialla" ce n'è una particolarmente acuta: la chiusura dell'ennesimo locale in città. Niente tavolini all'aperto, fornelli spenti. Ha definitivamente chiuso i battenti "Le Spighe", piadinera, rosticceria con specialità romagnole che aveva trovato casa al civico 30 di viale Italia dal settembre del 2016. "Purtroppo molto prima del previsto, la realtà si è scontrata con il nostro sogno e la situazione attuale è diventata insostenibile per la nostra piccola attività", sono le parole attraverso le quali i titolari Stefano e Cristina si sono congedati alla loro clientela.

Un doloroso addio, "con le lacrime agli occhi per salutare e ringraziare tutti i nostri clienti", diventando nel tempo amici: "Ci abbiamo messo il cuore in quello che abbiamo fatto, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo fatto nel nostro meglio (e sicuramente anche tanti errori) per darvi molto più che una semplice piadina o un piatto di lasagne, ma per mettervi a tavola con noi in un ambiente il più familiare possibile. E pensiamo di esserci riusciti".

Foto da Facebook