Segavecchia, chiusura col botto: in 20mila a Forlimpopoli per l'ultimo weekend

Gran finale nel weekend appena passato a Forlimpopoli per la Segavecchia 2023. L'edizione del ritorno alla normalità post Covid è stata caratterizzata dal tutto esaurito, nonostante nell'ultimo weekend le condizioni meteorologiche non siano state del tutto favorevoli. Nel weekend sono state circa 20.000 le presenze nella città romagnola. Adulti, ragazzi e bambini sono accorsi da ogni parte della Romagna per salutare il ritorno alla normalità della festa più bella e attesa di metà Quaresima e per godersi l'atmosfera magica e gioiosa che ha percorso per nove giorni le vie e le piazze del centro storico della cittadina romagnola.

L'ente organizzatore, coadiuvato da una rete di instancabili volontari, ha messo in campo un un fitto programma per soddisfare i gusti di tutti fino ad arrivare a domenica 19 marzo, quando la festa ha vissuto il suo classico finale, tra luci e colori, con la lotteria, le sfilate dei carri e dei gruppi, il taglio della Vecchia, la distribuzione di dolci e caramelle e gli spettacolari fuochi d'artificio a suggellare la chiusura di un'edizione da incorniciare.

Mirco Campri, presidente dell’Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese, organizzatore della grande kermesse di primavera, tira le somme dell'edizione 2023: "Domenica sera si è chiusa la Segavecchia 2023, un'edizione davvero strepitosa. In termini di partecipazione è stata una delle migliori edizioni degli ultimi sette-otto anni. La prima domenica ha visto l'arrivo a Forlimpopoli di tantissima gente, come pure la seconda domenica. Nonostante numerosi imprevisti che abbiamo brillantemente risolto, è stato un grandissimo successo. Un successo che ha le sue radici nell'affetto e nella vicinanza di tutti quelli che amano Forlimpopoli e la Segavecchia".

"Ora è arrivato il momento dei ringraziamenti - prosegue Campri - che vanno a tutti i volontari che hanno reso possibile la festa e a tutte le associazioni che hanno portato il loro piccolo pezzo perché la festa potesse arrivare a questo livello. Un ringraziamento particolare va poi ai carristi che hanno animato un corso mascherato, ricco come non si vedeva da tempo. Non ultimo un grandissimo ringraziamento va a tutte le persone che hanno collaborato a stretto contatto con me e con l'Ente Folkloristico e Culturale. Mi riferisco principalmente alla Protezione Civile di Forlimpopoli e all'Ufficio Attività Economiche del Comune i cui componenti, oltre alla grandissima professionalità dimostrata in ogni frangente, si sono messi a completa disposizione con cuore e passione e oggi più che mai sono questi gli aspetti che fanno la differenza. Tantissima soddisfazione c'è stata inoltre nel vedere la grande collaborazione instaurata col presidio di Polizia locale di Forlimpopoli-Bertinoro che ci ha dato la possibilità di avere perfetta copertura e garanzia di ordine come non si vedeva da tempo. Infine un ultimo enorme ringraziamento va ai giostrai che hanno ben compreso il valore della Segavecchia e che hanno collaborato nel rispetto di tutte le nuove norme di sicurezza che sono state introdotte. A tutti loro, insieme all'Amministrazione e ai nostri concittadini, va il merito di avere fatto grande quest'anno la manifestazione e di aver fatto in modo che la tradizione della Segavecchia continui a crescere e a consolidarsi".

Il presidente dell'Ente organizzatore conclude: "Per ultimo vorrei ricordare ancora una volta l'amico Marco Comandini, vice presidente dell'Ente, scomparso nel 2021, che, se fosse ancora in vita, sarebbe oggi qui con noi a gioire e a progettare già da domani la nuova edizione della Segavecchia 2024". Forlimpopoli ha quindi ritrovato la “sua” Segavecchia tradizionale, tornata all’antica formula con il corteo dei carri allegorici dopo gli anni della pandemia e salutata da grande partecipazione e entusiasmo. Il Comune di Forlimpopoli, sottolineandone il successo, ringrazia quanti hanno contribuito a realizzare un’edizione spettacolare. "Un ringraziamento particolare va all’Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese e al suo presidente Campri - dichiara la sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini - a tutti i volontari che hanno reso possibile questa bellissima festa tradizionale che affonda le radici nella nostra città ad iniziare dai carristi che con il loro lungo lavoro hanno creato carri molto belli e originali. Ringrazio anche i dipendenti comunali, le forze dell’ordine e tutte le associazioni che hanno contribuito alla buona riuscita. Non ultimo ringrazio tutti i forlimpopolesi che hanno aderito con entusiasmo, dimostrandosi ancora una volta vera anima della festa con la loro partecipazione a tutte le iniziative della settimana, dalle sfilate ai tornei sportivi, dalle presentazioni ai laboratori per i più piccoli passando per le giostre del luna park, ai cui titolari va il mio ringraziamento per la preziosa collaborazione".

