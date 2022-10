Ha visto crescere diverse generazioni: era una tappa fissa, chiusa l'edicola del "Signor Giornalino" col sax

Non c'è più la schiera di quotidiani e settimanali. Non ci sono più i giocattoli. In quella vetrina c'è il vuoto, colmato solo dai ricordi che vengono conservati nel cuore e nella memoria. Un semplice foglio A4 con scritta cubitali in rosso: "Chiuso". Da oltre un mese Castrocaro è orfana della storica edicola delle terme, punto di riferimento della passeggiata in viale Marconi. Chi l'ha frequentata porta con se un ricordo, soprattutto d'infanzia, perchè in quel punto vendita si riuscivano a trovare giocattoli che difficilmente si trovavano nelle botteghe dei giochi. Era meta anche di collezionisti, perchè già negli anni '90 era possibile acquistare modellini di trattori e persino di mietitrebbie.

A gestire il banco dei giornali sono stati Medardo prima e Orlando Pierangeli poi. "Vedere quel cartello attaccato ai vetri della nostra storica edicola centrale con la scritta "Chiuso" mi ha rattristata molto in questi giorni perché ha accompagnato la mia infanzia e adolescenza tra un pacchetto di figurine, un giornalino e un gadget, proprio così come stava accompagnando quella dei miei figli ora - scrive ad esempio sulla pagina Facebook di "Noi di Castrocaro", Simona -. Per i miei bimbi sei e rimarrai il "Signor Giornalino", eh sì, mi sa che ti chiameremo ancora "Giornalino" ogni volta che ti incontreremo".

"Nel nostro paese l'edicola di Orlando era un punto di riferimento e mi mancherà tantissimo non vedere più le luci accese dietro a quella grande vetrata e gli espositori fuori pronti a fare felice qualche bambino - prosegue Simona -. Mi mancherà anche il suono del sax di Orlando che ultimamente ci faceva compagnia e si sentiva già percorrendo il viale ancora prima di arrivare all'edicola. Ci sono posti, negozi, bar e persone che restano unici per un paese e che faranno parte del paese sempre così proprio com'era quell'edicola e come sono tutt'oggi ancora alcune attività commerciali presenti e che spero continuino ancora tanto, come per esempio "Tonino il calzolaio", "Punto Dolce" della cara Emanuela, la "Gina", "Claudio Sport", la "Giocheria di Luciano" e tanti altri, con i quali mi scuso per non menzionarli tutti, che fanno grande il nostro paese".

"E' stata una bella pagina per questo paese, per la dedizione, la professionalità, la capacità e la pazienza, la simpatia dimostrata in tutti questi anni - scrive invece Maria -. Non si acquistava solo il giornale, spesso ci si intratteneva in qualche chiacchierata e tutto ciò contribuirà a mantenere vivo il ricordo di questo lungo periodo di tempo". "Io ero piccola e passare da Giornalino era un incanto - sono le parole di Francesca -. Sono diventata mamma e ho rivisto l'incanto negli occhi dei miei figli, tanto è vero che ogni volta era una tappa fissa: figurine, giornalini, secchi e secchielli. Grazie per questi bellissimi ricordi". Insomma, l'"Edicola delle Terme" rimarrà nei ricordi e sulle cartoline del paese grazie alla dedizione della famiglia Pierangeli.