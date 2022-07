Le prime consegne a domicilio con un "Sì", dopo 27 anni ha chiuso la storica pizzeria d'asporto. Tanti ricordi sui social

"Ci dispiace, ma abbiamo preso questa decisione". Transitando per viale Dell'Appennino, all'altezza della rotonda che affaccia sulla Rocca di Ravaldino, in tanti avranno notato da oltre un mese a questa parte una saracinesca chiusa. E' quella della pizzeria d'asporto "Pizza and Pizza", che ha cessato l'attività dopo 27 anni di storia. Quella di viale Dell'Appennino 11 fu tra le prime pizzerie d'asporto, se non la prima in assoluto, ad adottare a Forlì la modalità della consegna a domicilio. Nel cartone contenente la pizza fumante spiccava infatti il disegno di un motorino con un fattorino in sella, simbolo dell'idea che poi prese piede in altre attività della città. Le prime vennero consegnate nel 1995 con il leggendario "Sì" della Piaggio. Dal forno a legna sono uscite migliaia e migliaia di pizze, nate dalle mani di Oreste Di Lillo, proprietario dell'attività, affiancato dalla figlia Marisa e da uno staff di pizzaioli variato nel corso dei decenni.

Non c'è più il via vai di clienti e fattorini, non squilla più il telefono degli ordinativi. Il forno a legna è spento, sulla saracinesca c'è un cartello di saluti. "Con la chiusura dell'attività cogliamo l'occasione di ringraziare tutti i clienti che in questi anni hanno creduto in noi sostenendoci e dandoci la fiducia nel sceglierci, ma soprattutto ringraziamo quelli che, più clienti sono diventati amici, quelli che ci hanno dato la forza di non mollare mai nonostante tutto. Un ringraziamento anche ai nostri collaboratori che hanno contribuito a far sì che questo lungo percorso arrivasse fino ad oggi". Il messaggio è stato pubblicato anche sulla pagina Facebook della pizzeria, ricevendo decine di commenti. "Il cuore mi piange perché una pizza così buona non l’ho più mangiata - scrive ad esempio Silvia -. Grazie per tutti questi anni che abbiamo avuto la possibilità di mangiare un ottima pizza". "La miglior pizza della zona", fa eco Emanuela, mentre per David "eravate i numero 1".

C'è anche chi ha studiato in Erasmus a Forlì, come Virginie, e che rimpiange i sapori che nascevano dalle mani di Oreste: "Posso dire che dopo ormai dieci anni tra la Francia e l'Italia, parlo ancora spesso della vostra pizza, la forlivese! Fa parte dei miei ricordi più cari di questo periodo". C'è chi ha sperata che quella saracinesca si alzasse nuovamente, ma così non è stato. "Buona vita a tutti voi, sappiate che sarete insostituibili per la vostra strepitosa pizza e per la vostra gentilezza e simpatia", chiude la carellata di ricordi Viviana.