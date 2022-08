Chiude lo storico bar del paese, il Comune spiega il perchè: "Sul futuro nulla è deciso"

In questi giorni cesserà l'attività del bar "La Loggia", lo storico locale di Piazza Nefetti a Santa Sofia e luogo di ritrovo per i giovani. L'amministrazione comunale, attraverso un post pubblicato su Facebook, chiarisce che "il contratto con l'attuale gestore è in scadenza in questi giorni e non può essere automaticamente rinnovato (ovvero si renderebbe necessario una gara pubblica per stabilire la futura gestione). Ma soprattutto va detto che il locale si trova in un palazzo in cattive condizioni che rendono necessaria una ristrutturazione".

"Per questo abbiamo partecipato al bando di rigenerazione urbana della regione Emilia-Romagna e saremo beneficiari di un contributo di oltre 600mila euro - viene illustrato. I lavori inizieranno nel prossimo anno e consentiranno di riqualificare l'immobile e le annesse logge. Sul futuro dei locali dell'attuale attività commerciale nulla è deciso e verrà definito in base ai processi di partecipazione e alle esigenze di mercato".

Il Comune quindi ha voluto ribadire che "nessuno vuole chiudere attività e ancor meno l'amministrazione comunale. Nel caso specifico la volontà è quella di riqualificare un'area importante per Santa Sofia e dargli maggior valore per i santasofiesi".