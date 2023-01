Cede sotto i colpi di Amazon, chiude dopo 50 anni. I clienti: "Era un piacere per i bambini aggirarsi tra corridoi pieni di giocattoli"

Dopo cinquant’anni si spegne l’insegna di un negozio storico di Forlì, il Centro Giochi 2000 di viale Salinatore. Un luogo che ha fatto sognare grandi e piccini per generazioni. Un paradiso dei bambini - ma non solo - tappa fissa in occasione delle feste natalizie, ma anche del Carnevale e dei compleanni, per i genitori e per i nonni che qui sapevano di trovare il regalo tanto atteso. Complice la gentilezza dei proprietari del negozio, da sempre a conduzione famigliare, che non negavano mai un consiglio e un sorriso.

Che fosse il costume di Batman o l’ultimo modello di costruzioni da collezione, andare al Centro Giochi aveva il sapore di un rito, un rito legato all’infanzia, ai ricordi e alla gioia dei più piccoli.

Già da diverse settimane, però, le vetrine sono state oscurate e in questi giorni è stata rimossa anche l’insegna. La conferma, ma soprattutto, la spiegazione di questa chiusura è nelle parole del post pubblicato sulla pagina Facebook del negozio, parole che lasciano trasparire tutto il dispiacere e l’affetto di chi, per mezzo secolo, ha animato l’attività di questo angolo di città dei balocchi.

“Ci scusiamo per il lungo silenzio - si legge -. Purtroppo siamo stati costretti a chiudere la nostra attività che andava avanti da quasi 50 anni. Le motivazioni sono svariate: quella più determinante è stata sicuramente il paradosso Amazon che ci ha schiacciato dall'anno del Covid in avanti”. Una motivazione che ha spinto alla chiusura molte attività commerciali simili a questa e non solo a Forlì. Ha fatto identica scelta in queste settimane anche un grande negozio storico di Cesena, Eureka, che ha ceduto sotto i colpi della concorrenza di Amazon.

“Purtroppo, per comodità, le abitudini delle famiglie sono cambiate e anche noi ci siamo a nostro malincuore dovuti adeguare - si legge -. Ma non solo: nascono meno bambini, la fascia di età dedicata al gioco negli anni si è molto ristretta e poi questo enorme aumento dei costi, che ha messo in ginocchio famiglie e imprese, non ha aiutato”. “Noi siamo una conduzione famigliare - dicono - e non una grossa multinazionale e ci siamo dovuti fermare. Ma la speranza che il mercato cambi rimane con noi e per adesso ci diciamo un arrivederci. Un abbraccio e un grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno sostenuto”.

Tanti i commenti di vicinanza e affetto lasciati sulla pagina Facebook. “Andavo per comprare i regali ai nipoti, adesso sono adulti, era tanto piacevole entrare lì”. E ancora: “portavo spesso mia figlia nei suoi corridoi, perché molti di noi lo hanno dimenticato, ma per un bambino è strepitoso camminare in un negozio di giocattoli, da bambina ci passavo ore con le mie manine dietro la schiena a sognare, a fantasticare, ho ricordi molto belli. Ringrazio il Centro Giochi 2000 per aver fatto sognare la mia famiglia. Grazie di esserci stati”.