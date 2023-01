La storica catena di intimo lascia Corso Garibaldi: "La crisi non l'abbiamo sentita, ecco perchè chiudiamo"

E' partita col botto la liquidazione nel negozio di intimo e abbigliamento per bambino "Moda più" in corso Garibaldi che a metà febbraio abbasserà le serrande per sempre. E' uno dei tre negozi storici della catena "Moda Più", nata proprio a Forlì che conta una cinquantina di punti vendita in tutta l'Emilia Romagna. Gli altri due, con una metratura più ampia, si trovano in via Curiel e in corso della Repubblica. "Non chiudiamo per crisi o altro - specifica Roberta Iacovelli, la gerente del punto vendita "Moda Più" -. E' solo una riorganizzazione sul territorio".

Ne avevamo due troppo vicini tra loro, quello di Corso Garibaldi e l'altro di Corso della Repubblica - prosegue -. Sono sempre andati molto bene entrambi, hanno un buon fatturato e clientela, ma alla fine ci siamo accorti che potevano farsi una concorrenza involontaria e che uno si prendesse i clienti dell'altro. Così abbiamo pensato di chiudere il più piccolo, quello di corso Garibaldi, per riaprirlo magari in una zona diversa, capace di soddisfare le esigenze di una clientela a cui finora non siamo riusciti ad arrivare".

Ma quando riaprirà il terzo negozio? "Ci siamo dati circa sei mesi di tempo per fare le necessarie valutazioni, ma non c'è fretta". Quindi il settore dell'intimo, in questi anni, non ha avvertito la crisi? "Devo dire che noi la crisi non l'abbiamo sentita - continua la gerente di Moda Più - L'intimo, praticamente, è come un bene primario e non è regolato dalla moda. Slip, canottiere, pigiami sono prodotti che funzionano sempre bene. Anche per quanto riguarda l'abbigliamento per bambini, noi teniamo grembiuli da scuola e quello da tutti i giorni: articoli indispensabili. Il 2021 è stato un anno molto buono, il 2022 un po' meno, ma lo standard, fortunatamente, è sempre alto".