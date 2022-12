Lavori notturni sull'A14: chiude per una notte il tratto tra Forlì e Cesena Nord

Lavori di ordinaria manutenzione lungo il tratto forlivese dell'A14 Bologna-Taranto. Dalle 23 di martedì 27 alle 6 di mercoledì 28 dicembre sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Cesena Nord, in entrambe le direzioni, verso Ancona e Bologna. Nella stessa notte, ma con orario dalle 22 alle 6, saranno chiuse le aree di servizio "Bevano ovest" verso Ancona e "Bevano est" in direzione di Bologna.

Questi gli itinerari alternativi consigliati: per chi è diretto verso Ancona, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, procedere lungo la Tangenziale di Forlì, quindi percorrere la via Emilia in direzione di Cesena, prendere l'E45 e rientrare sulla A14 alla stazione di Cesena nord.

Per chi è diretto verso Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cesena nord, può percorrere l'E45, la via Emilia, la Tangenziale di Forlì e rientrare sulla A14 alla stazione di Forlì.