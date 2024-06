Petizione dei commercianti: "Via Gorizia chiusa per tutta l'estate per lavori? Dopo l'alluvione anche questo"

E' in corso una protesta dei commercianti per la chiusura di via Gorizia per lavori alle condutture di gas e acqua previste a partire da metà giugno fino a settembre 2024, nel tratto dalla rotonda con via monte San Michele fino all’imbocco con la via lughese. Alcuni nei negozianti e dei titolari dei servizi che si trovano lungo la strada spiegano di aver raccolto quasi 300 firme di cittadini e commercianti in due giorni.

Spiega una comunicazione dei commercianti: “E' stata presa la decisione di chiudere la viabilità in via Gorizia, senza nessuna preoccupazione dei disagi ai servizi sanitari e commerciali che si trovano in questo tratto di strada. Un anno fa l’alluvione ha imposto la chiusura dei servizi sanitari e commerciali per i disastri provocati. I proprietari hanno subito danni economici importanti creati dall’alluvione e sono ripartiti con difficoltà , senza i ristori promessi e mai erogati, ed ora i lavori di tre mesi con chiusura della viabilità li distruggeranno economicamente e priveranno i cittadini dei servizi. Si chiede all’amministrazione comunale di garantire la viabilità come possibile, come è avvenuto in situazioni analoghe della città”.