Ci sono 98 i posti occupati su 112 totali nel 4 nei Centri di accoglienza straordinaria di Forlì

Sono 98 i posti letti occupati, su 112 totali, nei Centri di accoglienza straordinaria, Cas, del Comune di Forli' da richiedenti asilo. A chiedere i dati della presenza sul territorio e' il capogruppo di Forza Italia, Lauro Biondi, con un question time discusso lunedì pomeriggio in consiglio comunale. I gestori attivi, risponde l'assessore al Welfare Rosaria Tassinari, sono quattro, tre convenzionati con la Prefettura e uno con l'Unione dei Comuni della Romagna forlivese. Oltre i 112 posti letto dei Cas, prosegue, il Comune gestisce in convenzione diretta con il ministero dell'Interno 38 posti per rifugiati gia' in possesso del permesso di soggiorno. Al momento ne sono ospitati 17 in quattro strutture. Tre dei 38 posti sono stati adibiti alla quarantena fiduciaria. "La mia richiesta non e' polemica- commenta l'azzurro- ma per avere un quadro della situazione". (Agenzia Dire)