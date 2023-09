Ci sono anche Conscoop e Formula Servizi dietro il nuovo Polo dell’Innovazione del Politecnico di Milano

Conscoop sarà la capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese con il Consorzio Integra di Bologna che si occuperà della realizzazione del nuovo Polo dell’Innovazione del Politecnico di Milano. Venerdì, alla presenza del Ministro nell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, della rettrice del Politecnico Raffaella Sciuto, del sindaco di Milano Giuseppe Sala, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dell’Architetto e Senatore a vita Renzo Piano si è svolta la cerimonia inaugurale del cantiere. Si tratta della riqualificazione del Gasometro 2 - Innovation Hub, opera che si sono aggiudicati il Consorzio Conscoop di Forlì e il Consorzio Integra di Bologna che affideranno i lavori alle Cooperative Formula Servizi e a Cmsa. Il progetto fa parte dell’intervento di rigenerazione urbana sostenibile e di qualità dell’area “Bovisa Goccia Villa Pizzone” e interessa una superficie di oltre 300mila metri quadrati.

L'architetto Renzo Piano, per quello che è considerato uno dei più grandi interventi di natura urbanistico - edilizia infrastrutturale mai realizzati in Italia, mette l’accento sul rispetto dei luoghi “che ci parlano”, sulla tutela dell’ecosistema che li ospita, sul rapporto osmotico che deve crearsi tra campus e città e sui processi di costruzione sostenibile dei quali chi costruisce deve con competenza farsi carico anche salvaguardando la sicurezza di chi opera. Il Conscoop e Formula Servizi, già premiate a Cop 26 per la costruzione della Scuola energeticamente più sostenibile al mondo, si accingono, quindi, insieme al Consorzio Integra e a Cmsa, a costruire un’infrastruttura all’avanguardia che punta all’indipendenza energetica e all’azzeramento delle emissioni di Co2.

I lavori manterranno il concept architettonico originario che prevede il completo mantenimento dello "scheletro" metallico del gasometro, costruito intorno agli anni ‘30, in quanto memoria archeologica industriale, patrimonio storico e, altresì, simbolo iconico del paesaggio urbano milanese. La costruzione si svilupperà, quindi, all’interno dello stesso e l'intervento sarà connesso con gli altri elementi del parco dei gasometri. L'integrazione rigenerativa mira a creare un’isola green dentro la quale la memoria dei luoghi continui a trasmettersi.

“Questo progetto ci onora e si inserisce nel solco dell’impegno costante del nostro Consorzio fatto di persone e di imprese cooperative che sull’innovazione e sulla sostenibilità basano il loro coerente e quotidiano sviluppo - dichiarano Monica Fantini, presidente del Conscoop e Massimo Batani, direttore generale - Essere capo gruppo di un’ opera come l’Innovation Hub a cura di uno dei più grandi Architetti al mondo rappresenta per noi sia un altro importante risultato raggiunto sia, altresì, una responsabilità alla qualificazione continua, soprattutto in chiave di sviluppo durevole, da trasmettere anche ai nostri Soci.”

“I grandi progetti - dichiarano Antonella Conti e Massimiliano Mazzotti, presidente e direttore generale di Formula Servizi - sono fatti di persone, e noi cooperatori e cooperatrici lo sappiamo, per questo il team dei professionisti messi in campo esprimono grande competenza e motivazione nella condivisione di esperienze sfidanti come questa. Partecipare alla realizzazione di opere così importanti per la valorizzazione del nostro Paese è un esercizio complesso in cui serve avere un corretto approccio metodologico ed è ciò che ci è stato chiesto anche da Renzo Piano che, parafrasando un detto giapponese, ha affermato: Costruire bene e in Sicurezza le Fabbriche bianche del sapere. Faremo tesoro di queste parole”.