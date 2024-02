Nasce la pista ciclabile di viale Matteotti. E ci sarà anche una rotonda in piazzale Savonarola

L’offerta ciclabile di Forlì si arricchisce di un nuovo percorso. Partono infatti lunedì i lavori di realizzazione della pista ciclabile bidirezionale in viale Matteotti. La pista, finanziata per un importo residuo con risorse Pnrr-bando ciclovie urbane, si svilupperà da Piazzale del Lavoro a Piazzale della Vittoria sul lato interno, ovvero dalla parte del centro storico. Il progetto prevede anche la realizzazione di una rotatoria in piazzale Savonarola, la sistemazione della fermata bus “Piazzale Indipendenza”, l’adeguamento degli attraversamenti pedonali esistenti e la realizzazione di nuovi attraversamenti ciclabili a servizio della pista.

"Il percorso costituisce un tratto strategico della linea 7 Circolare Centro della Bicipolitana del Comune di Forlì - spiega l’assessore Giuseppe Petetta -. I lavori, che salvo imprevisti e avverse condizioni climatiche si concluderanno entro l’estate, fanno parte di un’ampia e organica progettualità volta ad individuare un percorso ciclabile protetto a doppio senso di marcia che colleghi strategicamente la stazione ferroviaria al campus universitario, al centro della città e ai viali di circonvallazione, incentivando così la mobilità sostenibile. Anche in questo caso parliamo di una pista ciclabile in sede propria, protetta da cordoli spartitraffico. L’obiettivo è incrementare i livelli di sicurezza dell’utenza debole e l’accessibilità da parte dell’utenza disabile".