Ciclamini, alberi secolari e uno stagno: apre in centro storico un parco-giardino con percorso didattico

Domenica, nell'ambito di "Urban Nature", la natura in città, una iniziativa del Wwf organizzata a livello nazionale, il Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì, aprirà al pubblico il parco-giardino del Centro di Educazione alla Sostenibilità "la Còcla", in via Andrelini 59. L'area verde ha una superficie di oltre mezzo ettaro, ci sono alberi che raggiungono quasi un secolo di vita, uno stagno, un percorso didattico, molti tipi di essenze vegetali ed erbe officinali.

In questa stagione è possibile ammirare una estesa fioritura di ciclamini. Domenica sarà aperto dalle 14:30 alle 18, verranno effettuate tre visite guidate con inizio alle 15, 16 e 17. Lo stesso giorno alle 16 sempre al "La Còcla", l'associazione Oltre il Giardino in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie presenta "mortalmente verde" 24 motivi per non mangiarsi il giardino, una conversazione con Claudio Baldazzi e e Nadia Davoli, tutti gli eventi sono gratuiti.