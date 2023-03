"Coppi Bartali", la tappa forlivese dedicata ai campioni Baldini e Pambianco. Torna protagonista il velodromo

Sarà dedicata a Ercole Baldini e a Arnaldo Pambianco, i due grandi campioni forlivesi scomparsi nel 2022, la tappa forlivese della ciclistica “Coppi e Bartali” che si svolgerà il prossimo 23 marzo. Sarà la “tappa regina” della Settimana internazionale Coppi e Bartali, competizione ciclistica giunta alla 23ª edizione, organizzata dal “Gruppo Sportivo Emilia” di Adriano Amici e dall’Amministrazione comunale.

Sarà una tappa Forlì-Forlì da 139,7 chilometri, che partirà da piazza Saffi con arrivo al Velodromo “Glauco Servadei” in viale Roma dove, dalla via Emilia, il gruppo entrerà in pista sul rettilineo opposto al traguardo. Al passaggio sulla linea, il suono della campana annuncerà l’ultimo giro prima dell’arrivo. Al Velodromo sarà anche installato un maxi schermo per seguire l’ultima ora di gara. Oltre alla presenza della Rai, saranno circa 160 le televisioni, italiane e internazionali, che trasmetteranno le immagini in tutta Europa.

Tra le novità di questa edizione c’è la presenza delle strade bianche e di sterrato all’interno del tracciato che, quindi, toccherà anche le prime colline forlivesi. Dopo la partenza dalla piazza, i ciclisti si muoveranno in direzione di Meldola, Fratta Terme, Teodorano e Bertinoro per poi fare ritorno a Forlì. La competizione, intitolata alla più famosa coppia di ciclisti italiani, prende avvio nel 2001 e dal 2004 ha assunto formula di cinque giornate. L’edizione 2023 partirà come di consueto da Riccione, martedì 21 marzo, e si concluderà a Carpi il 25 marzo.

A oggi risultano iscritte 25 squadre, di cui 12 world tour, 8 professional e 5 continental, per un totale di circa 175 corridori, 7 a squadra. Nessuna anticipazione sui “big” in gara che verranno ufficializzati solo 24 ore prima dell’inizio della competizione.

La tappa “regina" sarà anche un momento di festa per la città con il coinvolgimento di sportivi locali e momenti di aggregazione e, nei prossimi, giorni la Polizia locale, come confermato dal vice comandante Andrea Gualtieri, farà il punto sulle modifiche alla viabilità nella giornata di tappa per contenere possibili disagi alla circolazione.

“Sarà un evento storico per la città che partirà dal centro e arriverà all’interno di una delle strutture più importanti e belle che abbiamo a Forlì nella quale hanno pedalato ciclisti di fama mondiale - ha detto il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo -. L’evento quest’anno vanta una notevole quantità di iscritti e la presenza delle squadre più importanti del panorama ciclistico mondiale, oltre a esponenti del mondo sportivo locale”. “Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione - ha detto Alessandro Amici di Gs Emilia - per aver collaborato attivamente alla realizzazione della tappa. Dopo vent’anni si pedalerà sulle strade bianche rievocando le imprese compiute da grandi campioni”.

Il programma del 23 marzo prevede la partenza da piazza Saffi: alle 9 ci sarà l’apertura del villaggio, dalle 10 il ritrovo dei concorrenti, dalle 10.50 alle 11,40 la presentazione, alle 11,50 l’incolonnamento dei ciclisti in piazza Saffi, alle 12 l’inizio del trasferimento verso corso della Repubblica, alle 12.05 la partenza ufficiale e l’arrivo è previsto al Velodromo di viale Roma alle 15,45.