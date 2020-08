Ciclismo, nuova impresa da record per il predappiese Andrea Brunelli

Il predappiese Andrea Brunelli è salito nuovamente in sella alla sua bici per un'altra imprese sportiva, a un mese di distanza dall'Everesting di 10mila metri. Lunedì ha portato a termine un Everesting Roam, che consiste in un giro in bici di almeno 400 chilometri e almeno 10.000 metri di dislivello positivo (circa 1200 mtri oltre la quota del Monte Everest) da realizzare in un tempo massimo di 36 ore. "Ho percorso in totale 403 km e 10.010 metri di dislivello in 18 ore e 1 minuto pedalati - racconta Brunelli - Sono partito da Predappio alle 4 di mattina, girando sopra i colli che divino Rocca Delle Caminate e Teodorano, sopra Meldola, tornando in paese per l'alba e continuando poi per tutti i crinali fino sopra Castel San Pietro Terme attraverso Rocca S.Casciano, Modigliana, Brisighella, Zattaglia, Casola Valsenio e Fontanelice fin sopra a Sasso Leone e tornando indietro dove ho trascorso qualche scalata al Monte Busca e tornando a Predappio per concludere le ultime 4 ore sempre sopra i colli che dividono Predappio e Meldola, concludendo poco dopo le ore 23 abbondantemente entro il limite orario richiesto.... le salite sono state in tutto 31".

Brunelli adesso attende "l'ufficializzazione da parte del sito Everesting.cc che già mi è stata approvata in via preliminare. Questa impresa ad oggi risulta essere stata portata a termine "solamente" 296 volte in tutto il mondo, cosa che mi rende ancor più orgoglioso per ciò che ho compiuto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chiosa l'atleta: "Spero che questa impresa sia utile per promuovere il nostro territorio, e soprattutto spero che arrivi il messaggio per cui nella vita, sopratutto in questo difficile periodo storico, non ci si deve mai arrendere di fronte a ciò che ci può sembrare impossibile e credere sempre in se stessi".