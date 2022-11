Mentre va in bici cade nel fiume: salvataggio dei pompieri al Parco Urbano

Grave incidente sportivo nella tarda mattinata di domenica nei pressi del Parco Urbano a Forlì. Erano da poco passate le 11.30 quando un ciclista, che stava percorrendo via Guado Paradiso, è caduto nell'alveo del fiume Montone. I passanti hanno dato l'allarme e sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Ravenna, che anche grazie all'uso di un gommone hanno tratto in salvo il ciclista - già in stato di ipotermia per via dell'acqua gelida del fiume - per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanza e auto medica.