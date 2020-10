Ciclista in collina con un gruppo di amici cade in discesa, soccorso con un codice di massima urgenza

Paura per un ciclista che è stato vittima di un brutto incidente a Bertinoro, nel pomeriggio. Intorno alle 15.30 di sabato il ciclista si trovava con un gruppo di amici in via Banchetti, una stradina bianca della collina di Montemaggio, vicino a Bertinoro, quando è stato vittima di una caduta che l'ha fatto rovinare in una scarpata per alcuni metri. Il ciclista ha perso il controllo del mezzo in discesa e nella caduta avrebbe battuto la testa. Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, con l'ambulanza e l'auto medicalizzata, assieme ai vigili del fuoco per riuscire a recuperare il ferito, che è stato immobilizzato sulla barella e trasportato per circa un chilometro fino all'ambulanza. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Meldola. Il ciclista è stato portato con un codice di massima urgenza all'ospedale. Durante le operazioni di salvataggio l'uomo era cosciente e lucido. Secondo le prime informazioni non versa in pericolo di vita.

