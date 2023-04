Laboratori, passeggiate, letture e non solo: a Bertinoro un ciclo di incontri per genitori e bimbi

A Bertinoro sono previsti 4 incontri, su progetto di Formula Servizi alle Persone come azione di raccordo e continuità tra i servizi educativi, tra nido d’infanzia “Il Bruco” e scuola per l’infanzia “La Coccinella”. Si parte giovedì 27 aprile ore 17,30 con la Lezione di disostruzione pediatrica a cura della CRI - comitato di Forlimpopoli-Bertinoro. Si prosegue con due laboratori per bambini dai 9 mesi ai 6 anni accompagnati da un adulto: giovedì 4 maggio dalle 16,30 "Storie in natura" e mercoledì 10 maggio dalle 16,30 "Racconti in valigia: letture animate e sonore con kamishibai" e giovedì 18 maggio dalle 17 alle 18,30 "Passeggiata per le famiglie" per bambini da 1 a 6 anni con la guida escursionistica Riccardo Raggi.

Gli incontri si svolgono nel giardino del nido in Via Allende, n. 357, consigliamo di portare un plaid. Tutte le attività sono gratuite e su prenotazione, scrivendo a michelaventuri@formulaserviziallepersone.it. A Santa Maria Nuova Spallicci sono dedicati 3 incontri per genitori, nonni ed insegnanti per bambini nella fascia di età 0-6 anni, nel giardino e negli spazi della Scuola dell'Infanzia Il Cucciolo in Via della Palestra 35. Lunedì 15 maggio (Casa sicura) e lunedì 22 maggio (Viaggiare sicuri) dalle 16,15 la dottoressa Scarpellini dell'Ausl illustra i pericoli in casa e in auto. Martedì 30 maggio dalle 16,15 Franco Papi della Croce Rossa tiene una lezione su punture di insetti e morsi di animali. Per facilitare le famiglie, gli incontri sono in programma subito dopo l'uscita da scuola, con la possibilità di partecipare con i bambini grazie alla presenza di una educatrice. E' obbligatoria la prenotazione sia per la lezione sia per l'educatrice scrivendo astefania.sama@comune.bertinoro.fc.it.

L’Assessora alle Politiche Educative, Sara Londrillo illustra la proposta: "E' stato ideato un ricco calendario di attività pomeridiane per creare momenti di socializzazione, di informazione e di prevenzione alla salute, rivolti alle famiglie con figli che frequentano le scuole del nostro territorio. In particolare le iniziative si svolgono nei mesi di aprile e maggio nei giardini e negli spazi interni dei plessi scolastici". Conclude la sindaca Gessica Allegni: "Siamo riusciti finalmente a ripartire con un ciclo di attività per le famiglie. L'obiettivo è tornare ad incontrarsi e a condividere gli spazi all'aperto, grazie a tematiche di ampio interesse per i genitori ed a laboratori e giochi per i più piccoli. Ringrazio i gestori dei servizi comunali, l'Ausl, il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese e la Croce Rossa Italiana per la disponibilità e la collaborazione, oltre alla Dirigente Scolastica per aver concesso gli spazi".