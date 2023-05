Cicloamatori in sella sulle strade collinari, l'appello: "Evitate quelle transennate"

Una domenica soleggiata, una buona occasione per i cicloamatori di salire in sella per le colline del Forlivese. Molte strade sono tuttavia ancora non percorribili per effetto delle frane innescate dalle ondate di maltempo delle scorse settimane. Per questo motivo la sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni, ha invitato gli appassionati delle due ruote al "rispetto delle regole e all'attenzione che si deve alle zone del nostro territorio interessate da frane e interdette al passaggio dei non residenti".

"I cittadini mi segnalano che molti cicloamatori stanno transitando in strade transennate, perché pericolose e non percorribili salvo da chi in quelle zone ci vive", sottolinea Allegni. Da qui l'invito a "rispettare i cartelli, le transenne, che non sono un elemento di decoro, ma segnalazioni di pericolo e, soprattutto divieti. Oltretutto alcune strade sono private o vicinali quindi a maggior ragione occorre fare attenzione per rispetto dei proprietari, preoccupati per l' incolumità dei passanti. Diamoci tutti una mano a tornare alla normalità nei giusti e corretti modi. Ci sono tanti percorsi fruibili, non è necessario mettere a rischio se stessi e gli altri in un momento come questo".