Ciclopedonale in viale della Libertà, Fiab storce il naso: "Bici nei vialetti alberati? Soluzione illogica"

In viale della Libertà nascerà un percorso ciclabile nei due sensi di marcia. Di questo se ne è parlato in un incontro tra Fiab Forlì, l'assessore alla mobilità Giuseppe Petetta e lo staff tecnico di Forlì Mobilità Integrata. Ma il direttivo di Fiab Forlì esprime "ampia perplessità, poiché il percorso è stato integrato all'interno dei vialetti alberati, che fino a poco tempo fa era esclusivamente pedonale".

"In questo modo si costringe chi attende il bus (con ben 4 fermate), in particolare i numerosissimi studenti delle scuole che si affacciano sul viale, tra cui l'Istituto tecnico Marconi, la scuola elementare e due scuole medie, a condividere lo spazio con chi utilizza la bicicletta per gli spostamenti - spiegano dal direttivo dell'associazione -. Questo approccio lascia, di fatto, l'ampio viale principale e i due controviali interamente a disposizione delle auto. L'impostazione tracciata, già ampiamente segnalata attraverso diversi cartelli stradali, appare illogica e incongruente".

Dal direttivo evidenziano "la mancata destinazione dei controviali alla fruizione prioritaria delle biciclette (strada urbana E-Bis), conformemente a quanto suggerito dalla Fiab, condiviso un anno e mezzo fa con i tecnici e presente nel Biciplan approvato dal comune nella seduta di Giunta del 29 marzo. Questo percorso promiscuo ciclopedonale nei due vialetti alberati è problematico, poiché genera conflitti e disagi per gli utenti più vulnerabili sul viale".

"La conseguenza è una situazione di grande confusione per i pedoni e chi usa la bici, che fa pensare a mancanza di sensibilità e attenzione, da parte di chi ha realizzato tale percorso, sicuramente verso coloro che fanno uso quotidiano della bicicletta come mezzo di spostamento", conclude il direttivo di Fiab.