Cimitero monumentale, disponibili 82 tombe di famiglia: come fare richiesta

E' stato pubblicato sul portale del Comune di Forlì l’avviso per l’assegnazione in concessione di tombe di famiglia al cimitero comunale urbano monumentale. Sono 82 le tombe di famiglia disponibili per l'assegnazione in concessione per la durata di 99 anni rinnovabili. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le 12 del giorno 13 novembre nelle seguenti modalità: consegna a mano presso gli uffici dell'Unità Servizi Cimiteriali; a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Forlì – Servizio Sportelli Informativi e Servizi Demografici - Servizi Cimiteriali – Piazza Saffi, 8; via pec all'indirizzo comune.forli@pec.comune.forli.fc.it; e posta elettronica ordinaria all'indirizzo: servizicimiteriali@comune.forli.fc.it

Copia dell'avviso e degli allegati, nonché relativo modulo di domanda sono visionabili negli uffici dei Servizi Cimiteriali in Via Ravegnana, 276 (dal lunedì al sabato 9,00 – 12.00). Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'albo pretorio on-line (https://trasparenza.comune.forli.fc.it), il sito web comunale (https://www.comune.forli.fc.it), la bacheca del Cimitero Monumentale Urbano negli orari di apertura e le bacheche dei cimiteri comunali. E' inoltre a disposizione degli interessati l'Unità Servizi Cimiteriali, via Ravegnana, 276 (orario di apertura dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12; telefono 0543 712890 o 0543 712893). Si consiglia di prendere appuntamento.