Al cimitero monumentale disponibili 10 tombe di famiglia: concessione per 99 anni

Al Cimitero Urbano Monumentale sono disponibili 10 tombe di famiglia per l’assegnazione in concessione per la durata di 99 anni, rinnovabili. "Ciascuna tomba viene assegnata in esito a procedura ad evidenza pubblica con presentazione della domanda di concessione da parte del richiedente corredata di corrispondente offerta economica non inferiore al corrispettivo posto a base della procedura, con assegnazione al richiedente che avrà offerto il prezzo più alto", informa l'amministrazione comunale.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le 12 del 23 febbraio 2023 in una delle seguenti modalità: consegna a mano presso il Protocollo Generale del Comune di Forlì - Piazza Saffi, 8; e a mezzo posta (raccomandata con avviso di ricevimento, posta celere) o tramite corriere al Comune di Forlì – Piazza Saffi, 8.

Avviso pubblico ed allegati, tra cui modulo di domanda e modulo di offerta economica, sono consultabili e scaricabili sul sito web comunale (https://www.comune.forli.fc.it) e sull'albo pretorio on-line (https://trasparenza.comune.forli.fc.it). Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ai Servizi Cimiteriali in via Ravegnana 276, dal lunedì al sabato ore 9,00 - 12,00, o anche telefonando ai numeri: 0543 712890 o 0543 712893 (è consigliato prendere l'appuntamento).