Cinema, si riaccendono i riflettori dell'Astoria: "Sale rinnovate"

Si riaccendono i riflettori del Cinema Multisala Astoria. Quella di mercoledì sarà la prima proiezione dopo tanti mesi di buio e porte chiuse. "Abbiamo approfittato del lungo periodo di chiusura per rinnovare le nostre sale con poltrone nuove di zecca, per garantirvi un'esperienza ancora più confortevole", si legge nella pagina Facebook dell'impianto di viale dell'Appennino gestito da Francesco Romanelli. Si riparte con "Onward", film animazione targato Disney e "Volevo Nascondermi" di Giorgio Diritti con Elio Germano. La riapertura avverrà secondo le norme anti-covid. Le linee guida della Regione Emilia Romagna fissano una serie di regole a tutela del pubblico e degli operatori. Dal numero massimo di spettatori (200 per gli spettacoli al chiuso), agli accorgimenti per assicurare almeno 1 metro di distanza tra gli utenti, eccettoche per nuclei familiari e conviventi. Potrà inoltre essere misurata la temperatura all’ingresso. Dovrà essere inoltre indossata la mascherina quando ci si trova negli spazi comuni.

