Cinquant'anni dopo riecco la 5°A geometri: "Forte emozione nel rivivere aneddoti e ricordare chi non c'è più"

Proseguono le rimpatriate tra ex compagni di classe. Venerdì all'agriturismo "Pettola" di Galeata si è ritrovata la 5°A geometri del 1972 dell'Istituto "Carlo Matteucci" di Forlì, per celebrare il cinquantesimo dal diploma. "Una serata allegra e goliardica in cui i ricordi, comprensivi di aneddoti e situazioni a dir oggi impensabili, l'hanno fatta da padrona - spiegano i presenti -. Non sono mancati neppure momenti in cui i pensieri sono andati a quei compagni e compagne che le avverse vicende della vita hanno voluto che non fossero presenti e, un velo di tristezza ha attraversato la serata, ma ha rincuorato tutti il fatto che la loro presenza fosse fortemente e ugualmente sentita".

Si è trattato, concludono, di "un evento piuttosto speciale dato il lungo tempo trascorso. Dagli occhi degli intervenuti traspariva una grande gioia e sicuramente anche una forte emozione che il loro cuore ha dovuto vivere". La serata si è conclusa con il classico brindisi e l'impegno a ritrovarsi ancora in futuro.

La 5°A geometri del 1972