Cinquanta giovani improvvisano una sorta di festa in strada: fuggi fuggi alla vista dei lampeggiati

Festa improvvisata in un giardino pubblico. Venerdì le pattuglie impegnate in un servizio straordinario di controllo disposto dal questore sono intervenute nell'area verde in zona stadio, dove una cinquantina di giovanissimi aveva improvvisato una sorta di festa in strada organizzata presumibilmente tramite social. Undici giovani sono stati identificati, mentre gli altri alla vista delle pattuglie si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. Le attività di controllo straordinario congiunte proseguiranno nelle prossime settimane.